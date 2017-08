Експлозија на аеродрому Саутенд у Лондону (ВИДЕО)

Над објектима се вије густ црни дим, а на мјесту инцидента се већ налазе ватрогасне екипе, пише "Дејли мејл".

На аеродрому гори један од хангара на аеродрому, а са ватреном стихијом се бори седам ватрогасних екипа.

Експлозија није утицала на рад аеродрома.

LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.



