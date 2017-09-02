Додик и Цвијановићева дочекали патријарха Иринеја

Његова светост патријарх српски Иринеј стигао је данас у Источно Сарајево гдје су га у Административном центру Владе Републике Српске у том граду дочекали предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Жељка Цвијановић.

Предсједник Додик и патријарх Иринеј требало би данас да отворе Предшколску установу "Патријарх Павле" у Источном Новом Сарајеву, у коју је уложено око милион КМ.

Патријарх Иринеј служиће сутра у Саборној цркви у Сарајеву Свету архијерејску литургију поводом устоличења и увођења у трон новоизабраног митрополита дабробосанског Хризостома.

Извор: Срна