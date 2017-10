Ураган Офелија пријети Европи (ВИДЕО)

Овим је достигнут рекорд стар читав вијек који је догодио још три пута, 1878, 1886. и 1893. године.

Метеоролози упозоравају да би ураган почетком сљедеће недјеље могао да дође до запада Велике Британије, а очекује се да ће се до уторка приближити ирској обали.

Најгори удари олује се очекују у сјеверним и западним дијеловима Британије, а брзина вјетрова би могла достићи 130 километара на сат.

“Офелија би требало да остане ураган прве категорије у недјељу, када ће проћи западно од Португала и у понедјељак кренути према Великој Британији. Додатно ће подићи температуре у Европи, које ће бити пет до седам степени више од уобичајених“, кажу метеоролози.

Извор: Б92

Could #HurricaneOphelia be the first storm to make landfall as a hurricane in Europe since Debbie in 1961? #ThursdayThoughts #weather